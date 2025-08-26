Emotionales Theaterstück "Gift" gastiert im Lendbräukeller Schwaz

Am 18. September 2025 erwartet Theaterliebhaber ein besonderes Highlight im Theater im Lendbräukeller in Schwaz. Das renommierte Schauspielduo Trojer & Wolf präsentiert das bewegende Stück „Gift“ von Lot Vekemans unter der Regie von Philipp Rudig.

Das Stück „Gift“ erzählt die Geschichte zweier Menschen, die nach dem Verlust ihres Kindes getrennte Wege gehen. Mehr als ein Jahrzehnt später führt sie ein unerwarteter Anlass wieder zusammen: Die geplante Umbettung ihres Kindes aufgrund von Giftstoffen im Friedhofsboden. In einem intensiven Dialog setzen sich die Protagonisten mit ihrem Verlust, ihrer gescheiterten Beziehung und sich selbst auseinander.

Katharina Trojer und Peter Wolf, die gemeinsam das Schauspielduo Trojer & Wolf bilden, bringen ihre umfangreiche Bühnenerfahrung in diese Aufführung ein. Trojer, ausgebildete Kindergärtnerin, Psychologin und Krankenschwester, blickt auf eine langjährige Theaterkarriere zurück. Sie wurde 2016 mit dem Tiroler Volksbühnenpreis ausgezeichnet und hat in zahlreichen Film- und Hörspielproduktionen mitgewirkt.

Tiefgründige Auseinandersetzung

Peter Wolf, seit 2012 als freischaffender Schauspieler tätig, hat sich durch Auftritte bei den Tiroler Volksschauspielen, der Volkskantine und dem Steudltenn Festival einen Namen gemacht. Neben seiner Theaterarbeit ist er auch in Filmproduktionen zu sehen und als Sprecher und Moderator aktiv.

Die Inszenierung von "Gift" verspricht, die Zuschauer emotional zu berühren und zum Nachdenken anzuregen. Das Stück bietet eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen wie Verlust, Trauer und zwischenmenschlichen Beziehungen.