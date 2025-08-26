„Lächerlich“ bis vorstellbar: So denken Tiroler Schützen über Frauen am Gewehr

Giuseppina Negrelli, getauft als Gioseffa Franca Elisabetta Giovanna, beteiligte sich am bewaffneten Tiroler Volksaufstand von 1809 und gilt als Tiroler Patriotin. Sie war die Schwester von Alois Negrelli, den Erbauer des Suez-Kanals. Rechts: Bei landeüsblichen Empfängen dürfen bis heute nur Männer ans Gewehr.

© Archiv Martin Reiter, TT/ Thomas Böhm