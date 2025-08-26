Auto prallte in Innsbruck gegen Traktor und anderen Pkw: 29-Jährige in Klinik gebracht

Drei Fahrzeuge waren am Dienstag in Innsbruck in einen Unfall verwickelt. Eine 29-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Reichenauer Straße Richtung Westen und wollte nach links in die Pembaurstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktorgespann, an dessen Steuer ein 30-Jähriger saß.

Trotz Vollbremsung des Traktorlenkers wurde das Auto der Frau zurück in die Reichenauer Straße geschleudert, wo es gegen den Wagen einer 41-Jährigen prallte.