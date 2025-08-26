📸 Die besten Bilder
Farbenfrohe Parade und Fest in Innsbruck: Das „Krapoldi“-Festival ist eröffnet
Heimische und internationale KünstlerInnen lockten am Dienstag zahlreiche BesucherInnen nach Innsbruck.
© TT/Rita Falk
Mit einer fröhlichen, farbenfrohen Parade quer durch die Innsbrucker Innenstadt und einem ebenso ausgelassenen Eröffnungsfest im Rapoldipark wurde am Dienstagnachmittag das sechste „Krapoldi“-Festival eingeläutet. Bei herrlichem Spätsommerwetter war der Besucherandrang enorm.
Das Eröffnungsfest im Rapoldipark
Nun hoffen die VeranstalterInnen auf ebenso reges Interesse am weiteren Programm, das bis inklusive Sonntag rund um die zwei großen Zelte im Park zu erleben ist. Tickets für die Auftritte internationaler und heimischer Ensembles im weiten Feld zwischen Clownerie und Neuem Zirkus sind weiterhin über die Krapoldi-Website erhältlich. (TT)
