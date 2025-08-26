Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce haben sich verlobt

Pop-Superstar Taylor Swift und ihr Partner Travis Kelce haben sich verlobt. Das gaben die beiden am Dienstag auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten“, schrieb die Sängerin unter einer Reihe von Fotos, die das Paar turtelnd unter einem Blumen-Bogen zeigen. Swift trägt einen Diamantring am Finger. Das Posting erhielt binnen 40 Minuten bereits mehr als sechs Millionen Likes. Details wie einen Hochzeitstermin gaben die beiden vorerst nicht bekannt.