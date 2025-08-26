Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce haben sich verlobt
Pop-Superstar Taylor Swift und ihr Partner Travis Kelce haben sich verlobt. Das gaben die beiden am Dienstag auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten“, schrieb die Sängerin unter einer Reihe von Fotos, die das Paar turtelnd unter einem Blumen-Bogen zeigen. Swift trägt einen Diamantring am Finger. Das Posting erhielt binnen 40 Minuten bereits mehr als sechs Millionen Likes. Details wie einen Hochzeitstermin gaben die beiden vorerst nicht bekannt.
Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Der Popstar und der Profi-Footballer der Kansas City Chiefs sind seit dem Sommer 2023 ein Paar. Das Paar zeigte sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundete seine Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl. (TT.com)