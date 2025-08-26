Drei syrische Soldaten bei Drohnenattacke Israels getötet

Bei einem israelischen Drohnenangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben eines Vertreters des syrischen Verteidigungsministeriums drei Soldaten getötet worden. Der Angriff habe "einem der Militärgebäude der 44. Division der syrischen Armee in Kiswa westlich von Damaskus" gegolten, sagte der Vertreter des Verteidigungsministeriums am Dienstag.

Zuvor hatte die syrische Nachrichtenagentur Sana berichtet, dass bei einem israelischen Angriff im Süden Syriens ein Mann getötet worden sei. Die israelische Armee habe das Dorf Tarnadscha auf den Golanhöhen angegriffen, die Israel zum Teil besetzt hat.

Israel und Syrien befinden sich offiziell seit 1948 im Kriegszustand. Der jahrzehntelange Konflikt dreht sich vor allem um die von Israel im Sechstagekrieg 1967 eroberten Golanhöhen. Syrien hatte im Jom-Kippur-Krieg 1973 erfolglos versucht, das Gebiet zurückzuerobern, im Jahr darauf einigten sich die beiden Länder auf einen Waffenstillstand. Die UNO richtete eine Pufferzone auf den Golanhöhen ein. 1981 besetzte Israel erneut Teile des Gebiets.

Israel schaltete sich außerdem in den gewaltsamen Konflikt zwischen verschiedenen Minderheiten in der südsyrischen Region Suwaida ein. Dort waren bei Zusammenstößen zwischen mehreren Gruppen mehr als 1.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Angehörige der religiösen Minderheit der Drusen. Israel bezeichnet sich selbst als Schutzmacht der Drusen und griff im Juli in Suwaida und in der Hauptstadt Damaskus an.