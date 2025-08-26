Sechs syrische Soldaten bei Drohnenattacke Israels getötet

Bei israelischen Drohnenangriffen in der Umgebung von Damaskus sind nach Angaben des staatlichen syrischen Fernsehsenders El Ekhbariya sechs syrische Soldaten getötet worden. Syrien erklärte am Montag, Israel habe 60 Soldaten in sein Hoheitsgebiet in der Nähe des Hermongebirges entsandt und damit seine Souveränität verletzt. Das israelische Militär erklärte, seine Truppen hätten eine Routineoperation im Süden Syriens durchgeführt.

Das syrische Außenministerium verurteilte am Dienstag die jüngsten israelischen Angriffe auf sein Hoheitsgebiet. Syrien und Israel führen derzeit von den USA vermittelte Gespräche über eine Deeskalation der Lage in Südsyrien. Eine israelische Stellungnahme zu dem Vorfall der getöteten Soldaten lag zunächst nicht vor.

Israel und Syrien befinden sich offiziell seit 1948 im Kriegszustand. Der jahrzehntelange Konflikt dreht sich vor allem um die von Israel im Sechstagekrieg 1967 eroberten Golanhöhen. Syrien hatte im Jom-Kippur-Krieg 1973 erfolglos versucht, das Gebiet zurückzuerobern, im Jahr darauf einigten sich die beiden Länder auf einen Waffenstillstand. Die UNO richtete eine Pufferzone auf den Golanhöhen ein. 1981 besetzte Israel erneut Teile des Gebiets.

Israel schaltete sich außerdem in den gewaltsamen Konflikt zwischen verschiedenen Minderheiten in der südsyrischen Region Suwaida ein. Dort waren bei Zusammenstößen zwischen mehreren Gruppen mehr als 1.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Angehörige der religiösen Minderheit der Drusen. Israel bezeichnet sich selbst als Schutzmacht der Drusen und griff im Juli in Suwaida und in der Hauptstadt Damaskus an.