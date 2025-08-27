- Überblick
Kommentar
Werte Damen, werte Herren
Kommentarvon Jasmine Hrdina
Konservativ-traditionell oder auf Höhe der Zeit – die Diskussion über Gewehrschützinnen treibt seit Jahren VertreterInnen beider Lager auf die Barrikaden. Tradition wird nicht weniger wert, wenn sie sich ändert.
