VW ist stolz auf Produktions-Meilenstein: Bisher 1,5 Millionen ID-Einheiten gefertigt

Was Elektromobilität anbelangt, ist Volkswagen inzwischen sehr breit aufgestellt, wie der jüngst erzielte Fertigungsrekord belegt. Was aktuell Interessierte besonders freuen dürfte: Die meisten ID-Modellen sind derzeit mit Rabattaktionen im Angebot.

Anfangs war das Unterfangen Elektro­mobilität bei Volkswagen kein einfaches, auch wenn sich die Wolfsburger redlich bemüht haben, etwa einen e-Up oder einen e-Golf schmackhaft zu machen. Die Modelle wurden zwar respektiert, aber Preis und Reichweite waren Kritikpunkte. Dann kam der Diesel­skandal und mit ihm die Notwendigkeit, mehr in alternative Antriebe zu investieren. Unter dem früheren Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess gleiste Volkswagen eine neue Plattform (modularer E-Antriebs-Baukasten, MEB) auf, die nur für Elektroautos bestimmt war (und immer noch ist). Das war die Grundlage für Modelle unter dem Kürzel ID; mit dem kompakten ID.3 ging es los.

Vorläufig das Einstiegsmodell: der kompakte ID.3. © Markus Höscheler

Zwar gab es auch hier Kritik am Design, an der Gestaltung des Innenraums, am Preis und an der Reichweite – doch der ID.3 sollte sich im Straßenbild ab 2020 durchsetzen. Ihm folgten die beiden SUV ID.4 und ID.5, dazu gesellte sich die gediegen­e Limousine ID.7 samt Kombi-Variante ID.7 Tourer, begleitet vom Bulli-Sonderling ID.Buzz (inklusiv­e ID.Buzz Cargo).

Weitere ID-Modelle in Lauerstellung

Bei diesem Angebot wird es nicht bleiben: Bereits in Aussicht gestellt hat Volkswagen zwei kleinere Modelle, um der zunehmenden Konkurrenz aus Frankreich, Rumänien, Italien und vor allem aus China in preissensiblen Segmenten begegne­n zu können. Entwürfe wie der ID.2all und ID.Every1 weisen hier den Weg.

Noch ganz frisch im ID-Portfolio: der ID.7 Tourer. © Markus Höscheler

Ein Weg, der bisher, trotz aller Holprigkeiten, ein erfolgreicher war: In diesem Monat feierten die Norddeutschen die Produktion des 1,5-­millionsten ID.Modells, in diesem Fall eines ID.7 Tourer. Für VW-Vertriebsvorstand Martin Sander ist klar: „Das bestätigt uns, dass wir die passenden Fahrzeuge für unsere Kunden im Angebot haben. Wir sind als Unternehmen auf dem richtigen Weg. Volkswagen bleibt Taktgeber beim Hochlauf der Elektromobilität.“ Das dürften Konkurrenten wie Tesla, Stellantis oder Renault etwas anders sehen – doch VW unterstreicht seine Bemühungen mit einer Reihe von Rabattaktionen in Österreich.

Verlockende Preisvorteile, Reduktion von mehr als 10.000 Euro

Wer sich die VW-Homepage des heimischen Importeurs zu Gemüte führt, der stößt unweigerlich auf diverse Boni, abseits der beliebten Bestseller Golf und Polo: Der ID.3. eröffnet die Preisliste derzeit mit 34.390 Euro – unter bestimmten Voraussetzungen beträgt der Anschaffungspreis aber 23.990 Euro. Dafür gibt es einen 170 PS starken Elektromotor, verbunden mit einem 52-kWh-Akku.