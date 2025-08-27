VW ist stolz auf Produktions-Meilenstein: Bisher 1,5 Millionen ID-Einheiten gefertigt
Was Elektromobilität anbelangt, ist Volkswagen inzwischen sehr breit aufgestellt, wie der jüngst erzielte Fertigungsrekord belegt. Was aktuell Interessierte besonders freuen dürfte: Die meisten ID-Modellen sind derzeit mit Rabattaktionen im Angebot.
Anfangs war das Unterfangen Elektromobilität bei Volkswagen kein einfaches, auch wenn sich die Wolfsburger redlich bemüht haben, etwa einen e-Up oder einen e-Golf schmackhaft zu machen. Die Modelle wurden zwar respektiert, aber Preis und Reichweite waren Kritikpunkte. Dann kam der Dieselskandal und mit ihm die Notwendigkeit, mehr in alternative Antriebe zu investieren. Unter dem früheren Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess gleiste Volkswagen eine neue Plattform (modularer E-Antriebs-Baukasten, MEB) auf, die nur für Elektroautos bestimmt war (und immer noch ist). Das war die Grundlage für Modelle unter dem Kürzel ID; mit dem kompakten ID.3 ging es los.
Zwar gab es auch hier Kritik am Design, an der Gestaltung des Innenraums, am Preis und an der Reichweite – doch der ID.3 sollte sich im Straßenbild ab 2020 durchsetzen. Ihm folgten die beiden SUV ID.4 und ID.5, dazu gesellte sich die gediegene Limousine ID.7 samt Kombi-Variante ID.7 Tourer, begleitet vom Bulli-Sonderling ID.Buzz (inklusive ID.Buzz Cargo).
Weitere ID-Modelle in Lauerstellung
Bei diesem Angebot wird es nicht bleiben: Bereits in Aussicht gestellt hat Volkswagen zwei kleinere Modelle, um der zunehmenden Konkurrenz aus Frankreich, Rumänien, Italien und vor allem aus China in preissensiblen Segmenten begegnen zu können. Entwürfe wie der ID.2all und ID.Every1 weisen hier den Weg.
Ein Weg, der bisher, trotz aller Holprigkeiten, ein erfolgreicher war: In diesem Monat feierten die Norddeutschen die Produktion des 1,5-millionsten ID.Modells, in diesem Fall eines ID.7 Tourer. Für VW-Vertriebsvorstand Martin Sander ist klar: „Das bestätigt uns, dass wir die passenden Fahrzeuge für unsere Kunden im Angebot haben. Wir sind als Unternehmen auf dem richtigen Weg. Volkswagen bleibt Taktgeber beim Hochlauf der Elektromobilität.“ Das dürften Konkurrenten wie Tesla, Stellantis oder Renault etwas anders sehen – doch VW unterstreicht seine Bemühungen mit einer Reihe von Rabattaktionen in Österreich.
Verlockende Preisvorteile, Reduktion von mehr als 10.000 Euro
Wer sich die VW-Homepage des heimischen Importeurs zu Gemüte führt, der stößt unweigerlich auf diverse Boni, abseits der beliebten Bestseller Golf und Polo: Der ID.3. eröffnet die Preisliste derzeit mit 34.390 Euro – unter bestimmten Voraussetzungen beträgt der Anschaffungspreis aber 23.990 Euro. Dafür gibt es einen 170 PS starken Elektromotor, verbunden mit einem 52-kWh-Akku.
Ähnliche Preisnachlässe sind bei weiteren ID-Modellen derzeit ausgeschildert. Der ID.4 kostet anstelle von 41.890 Euro unter bestimmten Voraussetzungen nur 31.490 Euro. Für den ID.5 würde VW offiziell wenigstens 51.190 Euro verlangen, mit Abzügen sind es nur noch 40.790 Euro. Der ID.7 ist ab 58.490 Euro ausgepreist, inklusive Boni sind es 48.090 Euro. Und der ID.7 Tourer reduziert den Anschaffungspreis von 59.290 auf 48.890 Euro.