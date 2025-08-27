Umstrittene Erschließung
Pitztaler Gletscherbahnen geben nicht auf: Jetzt ist das Höchstgericht am Zug
Das Angebot am Pitztaler Gletscher soll für Skifahrer erweitert werden. Eine neue Seilbahn und 15 Hektar zusätzliche Pisten sind geplant.
© Thomas Böhm
Die Gletscherbahnen wollen auf einen Ausbau am Pitztaler Gletscher nicht verzichten. Sie bekämpfen deshalb erneut die dafür notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Verwaltungsgerichtshof. Das Land Tirol hat die UVP-Pflicht für die geplante Seilbahn auf das Joch unter dem Linken Fernerkogel sowie 15 Hektar neue Pisten vorgeschrieben.