Umstrittene Erschließung

Pitztaler Gletscherbahnen geben nicht auf: Jetzt ist das Höchstgericht am Zug

Das Angebot am Pitztaler Gletscher soll für Skifahrer erweitert werden. Eine neue Seilbahn und 15 Hektar zusätzliche Pisten sind geplant.
Von Peter Nindler

Die Gletscherbahnen wollen auf einen Ausbau am Pitztaler Gletscher nicht verzichten. Sie bekämpfen deshalb erneut die dafür notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Verwaltungsgerichtshof. Das Land Tirol hat die UVP-Pflicht für die geplante Seilbahn auf das Joch unter dem Linken Fernerkogel sowie 15 Hektar neue Pisten vorgeschrieben.