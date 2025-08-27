Widersetzte sich Festnahme: Rabiater Radfahrer (42) verletzte Polizisten in Innsbruck

Innsbruck - Am Dienstagabend musste die Polizei in Innsbruck einen rabiaten Radfahrer festnehmen. Laut Bericht war der 42-jährige Mann gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Marktgrabens unterwegs. Dabei dürfte er Fußgänger gefährdet haben, woraufhin die Beamten eingreifen wollten.

Der Mann missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Exekutive und flüchtete. Im Bereich des Marktplatzes stellte sich ihm ein aufmerksamer Passant in den Weg, wie die Polizei berichtet. Dadurch konnte ihn ein Beamter, der ihn zu Fuß verfolgt hatte, erfassen.