Wattner Vize-Bürgermeister tritt zurück, Neuwahl schon am 18. September

Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Martin Krämer, 1. Vizebürgermeister der Marktgemeinde Wattens, von allen politischen Funktionen zurück. Der Gemeinderat wird bereits am 18. September über seine Nachfolge entscheiden, es dürfte mehrere KandidatInnen geben. Mit der Entscheidung über die Verkehrsführung am Kirchplatz birgt die Sitzung einen weiteren denkbar brisanten Punkt.