Doppelbelastung gab Ausschlag
Wattner Vize-Bürgermeister tritt zurück, Neuwahl schon am 18. September
Martin Krämer (l.) zieht sich als 1. Vizebürgermeister zurück. Bürgermeister Lukas Schmied (M.) will den Posten auch weiter mit seiner Liste „neu“ besetzen. Robert Peer (r.) kandidiert nicht, er bleibt zweiter „Vize“.
© Marktgemeinde Wattens
Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Martin Krämer, 1. Vizebürgermeister der Marktgemeinde Wattens, von allen politischen Funktionen zurück. Der Gemeinderat wird bereits am 18. September über seine Nachfolge entscheiden, es dürfte mehrere KandidatInnen geben. Mit der Entscheidung über die Verkehrsführung am Kirchplatz birgt die Sitzung einen weiteren denkbar brisanten Punkt.