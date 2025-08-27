Rohbau steht bereits

Probleme mit Versicherung: Grundwasser machte Neubau der Volksschule Ramsau nötig

In luftiger Höhe verbindet der brückenähnliche Gang das Schulgebäude mit der Turnhalle. Auch dieser Bereich soll ab September 2026 für Unterrichtszwecke genutzt werden, informiert Bürgermeister Fritz Steiner (l.).
© Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Der Schulneubau in Ramsau ist im doppelten Sinn in trockenen Tüchern. Denn mit dem Verzicht auf ein Kellergeschoß will die Gemeinde die dortigen Grundwasser-Schäden beenden. Bis Mai 2026 wird gebaut.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062