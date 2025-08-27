Rohbau steht bereits
Probleme mit Versicherung: Grundwasser machte Neubau der Volksschule Ramsau nötig
In luftiger Höhe verbindet der brückenähnliche Gang das Schulgebäude mit der Turnhalle. Auch dieser Bereich soll ab September 2026 für Unterrichtszwecke genutzt werden, informiert Bürgermeister Fritz Steiner (l.).
© Dähling
Der Schulneubau in Ramsau ist im doppelten Sinn in trockenen Tüchern. Denn mit dem Verzicht auf ein Kellergeschoß will die Gemeinde die dortigen Grundwasser-Schäden beenden. Bis Mai 2026 wird gebaut.