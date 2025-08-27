Generationen im Dialog: Kufstein lädt zum Speeddating der besonderen Art

Der Jugendgemeinderat organisiert erneut dieses einzigartige Format, das Brücken zwischen den Generationen baut. Am 12. September und 14. November haben Interessierte die Chance, in kurzen Gesprächen neue Perspektiven zu gewinnen und Vorurteile abzubauen.

Kufstein – Der Bürgersaal des Kufsteiner Rathauses wird an zwei Freitagen im Herbst zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. Hier treffen Jugendliche auf Senioren, um in kurzen, aber intensiven Gesprächsrunden Lebenserfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Das Konzept ist einfach, aber effektiv: In einer entspannten Atmosphäre sitzen sich junge und ältere Menschen gegenüber. Fünf Minuten lang diskutieren sie über vorgegebene Themen, die von persönlichen Erinnerungen bis zu Zukunftsvisionen reichen. Nach jeder Runde wechseln die Gesprächspartner, sodass alle Teilnehmer vielfältige Eindrücke sammeln können.

Fragen im Mittelpunkt

„Wie war deine Jugend?“ oder „Was wünschst du dir für die Zukunft?“ – solche Fragen stehen im Mittelpunkt der Gespräche. Sie sollen dazu anregen, über Generationengrenzen hinweg Verständnis füreinander zu entwickeln und möglicherweise sogar neue Freundschaften zu knüpfen.

Nach den strukturierten Gesprächsrunden bleibt Zeit für einen offenen Austausch. Hier können begonnene Dialoge vertieft und Kontakte gefestigt werden. Der Jugendgemeinderat Kufstein, der das Event organisiert, hofft auf rege Teilnahme und einen Nachmittag voller wertvoller Begegnungen.

Offen für neue Perspektiven