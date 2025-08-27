Rodel-Star Selina Egle nach Sperre für Schwester: „Ich fahre bei Olympia für Madeleine“

Nach der 20-monatigen Sperre wegen drei versäumten Dopingkontrollen samt Olympia-Aus für die Tirolerin Madeleine Egle (27) steht das Rodel-Lager unter Schock. Ihre Schwester Selina (22) kritisiert das Ausmaß der Zwangspause. Was sie Madeleine für die Zukunft wünscht.