Unverständnis und Enttäuschung
Rodel-Star Selina Egle nach Sperre für Schwester: „Ich fahre bei Olympia für Madeleine“
Der gemeinsame Traum der Egle-Schwestern von einer Medaille bei Olympia 2026 ist ausgeträumt. Doppelsitzer-Ass Selina (r.) ist wegen der Sperre für Schwester Madeleine „extrem enttäuscht und grantig“.
© Rodel Austria, Rita Falk
Nach der 20-monatigen Sperre wegen drei versäumten Dopingkontrollen samt Olympia-Aus für die Tirolerin Madeleine Egle (27) steht das Rodel-Lager unter Schock. Ihre Schwester Selina (22) kritisiert das Ausmaß der Zwangspause. Was sie Madeleine für die Zukunft wünscht.