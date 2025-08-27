Deutsch ist nicht gleich Deutsch
Schöner, korrekter, weniger arrogant: Österreichisch zieht auch bei Jüngeren
Österreich und Deutschland trennt die gemeinsame Sprache. Einer neuen Studie zufolge sehen ÖsterreicherInnen und Österreicher in „ihrem“ Hochdeutsch einige Vorteile.
© Canva
Hochdeutsch – in Österreich und in Deutschland. Was ist der Unterschied, wie wird es wahrgenommen? Eine kanadische Universität geht diesen Fragen auf den Grund. Das Ergebnis: Überraschend. Österreichisches Hochdeutsch kommt deutlich besser an, quer durch die Bank.