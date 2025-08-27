Am Timmelsjoch in Graben gestürzt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall auf der Timmelsjochstraße im hinteren Ötztal schwer verletzt. Der Österreicher war kurz vor 17.30 Uhr talauswärts unterwegs, als er bei Kehre 7 über den Fahrbahnrand hinauskam. Der Mann stürzte daraufhin in einen Böschungsgraben, berichtet die Polizei.