Ins Spital geflogen

Am Timmelsjoch in Graben gestürzt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall auf der Timmelsjochstraße im hinteren Ötztal schwer verletzt. Der Österreicher war kurz vor 17.30 Uhr talauswärts unterwegs, als er bei Kehre 7 über den Fahrbahnrand hinauskam. Der Mann stürzte daraufhin in einen Böschungsgraben, berichtet die Polizei.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

