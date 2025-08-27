Pläne präsentiert
Beteiligung an Wörgler Bad: Vorsichtig positive Signale von Nachbargemeinden
Schulschwimmen möglich machen: Das ist die Grundvoraussetzung für die Nachbargemeinden, um sich an einem Wörgler Bad zu beteiligen.
© APA/Barbara Gindl
Am Montag hat Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) seine Pläne für das neue Wörgler Schwimmbad im Planungsverband präsentiert. Konkrete Zahlen oder Unterlagen gab es noch keine, das geplante Modell zur Beteiligung der Umlandgemeinden wurde positiv aufgenommen.