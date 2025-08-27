Pläne präsentiert

Beteiligung an Wörgler Bad: Vorsichtig positive Signale von Nachbargemeinden

Schulschwimmen möglich machen: Das ist die Grundvoraussetzung für die Nachbargemeinden, um sich an einem Wörgler Bad zu beteiligen.
© APA/Barbara Gindl
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner, Michael Mader

Am Montag hat Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) seine Pläne für das neue Wörgler Schwimmbad im Planungsverband präsentiert. Konkrete Zahlen oder Unterlagen gab es noch keine, das geplante Modell zur Beteiligung der Umlandgemeinden wurde positiv aufgenommen.

