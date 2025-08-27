Sportwagen prallte gegen Lkw: Zwei Verletzte bei Unfall auf A12 in Langkampfen

Bei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Langkampfen sind am Mittwoch in der Früh zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 60-Jähriger gegen 5.30 Uhr mit seinem Sportwagen vom Autobahnzubringer der Zufahrt Kirchbichl auf die A12 in Richtung Innsbruck auf. Dabei prallte der Wagen aus unbekannter Ursache gegen das Heck eines Sattelkraftfahrzeuges.