Schwerer Sachschaden
Sportwagen prallte gegen Lkw: Zwei Verletzte bei Unfall auf A12 in Langkampfen
Der Sportwagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
© ZOOM.TIROL
Bei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Langkampfen sind am Mittwoch in der Früh zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 60-Jähriger gegen 5.30 Uhr mit seinem Sportwagen vom Autobahnzubringer der Zufahrt Kirchbichl auf die A12 in Richtung Innsbruck auf. Dabei prallte der Wagen aus unbekannter Ursache gegen das Heck eines Sattelkraftfahrzeuges.
„Der Lenker und seine 58-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu“, berichtet die Polizei. Die beiden Deutschen wurden von der Feuerwehr Kufstein aus dem Fahrzeug bereit und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)