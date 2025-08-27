NGO-Rettungsschiff von libyscher Küstenwache beschossen: Brüssel fordert Erklärung

Die libysche Küstenwache soll am Montag in internationalen Gewässern auf das NGO-Schiff „Ocean Viking“ geschossen haben. 87 gerettete Migranten und die Crew blieben unverletzt. Nun schaltet sich die EU ein.

„Hunderte Schüsse, mindestens 20 Minuten Dauerfeuer“, beschreibt die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye in einem Facebook-Posting den Beschuss des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ durch die libysche Küstenwache am Montag. Nach Angaben der NGO SOS Mediterranee, zu der das Schiff gehört, hatte sich die „Ocean Viking“ in internationalen Gewässern 40 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt befunden, als sie unter Beschuss geriet.

„Obwohl niemand körperlich verletzt wurde, fürchteten alle an Bord um ihr Leben, und wichtige Rettungsausrüstung sowie das Schiff selbst wurden erheblich beschädigt“, schrieb SOS Mediterranee in einer Pressemitteilung. An Bord hätten sich bereits 87 Migranten befunden, die Samstagnacht von einem Schlauchboot gerettet worden waren. Danach habe das Schiff vom italienischen Koordinationszentrum die Genehmigung erhalten, nach einem weiteren Boot in Seenot zu suchen, anstatt sofort den Hafen anzusteuern.

Während der Suche sei die „Ocean Viking“ auf ein libysches Patrouillenschiff getroffen, das die Seenotretter aufforderte, das Gebiet zu verlassen. Obwohl die „Ocean Viking“ sich dazu bereiterklärt habe, hätte die Küstenwache ohne Vorwarnung das Feuer eröffnet. SOS Mediterranee veröffentlichte Fotos von Patronenhülsen und zerschossenen Bullaugen.

Patrouillenschiff von Italien gespendet

SOS Mediterranee und Sea-Eye machen die europäische Migrationspolitik für die Gewalt auf dem Mittelmeer mitverantwortlich. Allen voran Italien, denn der Beschuss sei von einem Patrouillenboot aus erfolgt, das 2023 im Rahmen des EU-Programms „Support to Integrated Border and Migration Management in Libya“ (SIBMMIL) von Italien an Libyen gespendet worden sei.

Eine der zerschossenen Scheiben auf der „Ocean Viking“. © Max Cavallari/SOS MEDITERRANEE

EU greift ein

Die EU fordert von Libyen eine Erklärung. „Wir haben die zuständigen libyschen Behörden im Zusammenhang mit diesem Vorfall kontaktiert, um die Fakten zu klären. Es liegt nun an ihnen, Licht in das Geschehen zu bringen“, so Markus Lammert, EU-Sprecher für Inneres und Migration.