Schwieriger Einsatz

Nach Brand Großbäckerei in Völs: „Grundsortiment ist sichergestellt“

Ein Industriegebläse war in Brand geraten.
© FF Völs

Dichter Rauch erschwerte am Dienstagnachmittag den Einsatzkräften ihre Arbeit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

