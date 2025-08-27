Großprojekt auf „Postgründen“
Neues Wohnquartier in Volders übergeben – Fokus auf leistbarem Eigentum
Landeshauptmann Anton Mattle (l.), Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl, Bürgermeister Peter Schwemberger (2. v. r.) und NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter (r.) freuten sich bei der Schlüsselübergabe gemeinsam mit Familie Mayr-Wallner.
© NHT/Vandory
Nicht weniger als 64 Wohneinheiten umfasst eine neue Wohnanlage im Westen von Volders, die gestern an die BewohnerInnen übergeben wurde. Politik und Neue Heimat sehen ein Vorzeigeprojekt, gerade im Hinblick auf leistbares Eigentum. Eine zweite Baustufe ist bereits fix.