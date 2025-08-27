TT zu Gast: Natur, Spaß und Genuss in Assling

Am 26. August lud die Tiroler Tageszeitung anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums ihre Leser zu einem ganz besonderen Tag in den Wildpark Assling ein.

Viele Osttiroler kamen auf Einladung der Tiroler Tageszeitung am Mittwoch nach Assling und erkundeten den interaktiven Wildpark. Viele nutzten den TT-Clubvorteil, der ihnen Gratiseintritt und vergünstigte Tickets für die Sommerrodelbahn bot. Bereits ab 9 Uhr herrschte reger Betrieb und das strahlende Sommerwetter lud dazu ein, den Wildpark in vollen Zügen zu genießen. Viele Gäste sausten auf der Sommerrodelbahn mit bis zu 40 km/h durch die herrliche Naturlandschaft und genossen den ungetrübten Blick auf die Lienzer Dolomiten.

Wir freuten uns riesig über die Kooperation mit der Tiroler Tageszeitung und genossen es unseren Besucher und auch allen TT-Clubmitgliedern einen unvergesslichen Tag in unserer Erlebniswelt zu bieten – mit vielen tierischen Highlights und besonderen Momenten für die ganze Familie! Johannes Lukasser, GF Wildpark Assling

Der Wildpark Assling ist ein idealer Ort für alle, die die heimische Tierwelt hautnah erleben möchten. Auf der Pustertaler Sonnenterrasse gelegen, bietet der Park auf einer Fläche von 80.000 m² Wiesen- und Waldflächen, die perfekt für Wildtiere geeignet sind. Besonders beeindruckte die Besucher die Vielfalt der Tiere, die man im Wildpark beobachten, füttern und streicheln kann. Auch viele Vogelarten und Reptilien bevölkern den Wildpark.