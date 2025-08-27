Immer noch auf der Flucht

Verdächtiger in Kalifornien tankt mitten in Verfolgungsjagd – und entkommt

In Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien war ein flüchtiger Autofahrer besonders dreist unterwegs: Mitten während einer Verfolgungsjagd tankte der Mann nach – und entkam sogar.

