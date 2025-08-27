Update nach Horror-Sturz: So plant Ski-Star Sarrazin die Olympia-Saison

Skirennfahrer Cyprien Sarrazin lässt sich mit der Rückkehr in den Wettkampfsport Zeit. Der vor acht Monaten in Bormio schwer gestürzte Franzose plant, in der übernächsten Saison wieder Rennen zu fahren. Er führe ein normales Leben, sagte er am Mittwoch bei einem Medientermin in Le Dévoluy im Département Hautes-Alpes. "Und das ist schon ein Wunder." Er freue sich darauf, wieder Rennen zu bestreiten. Sarrazin sieht sich auf einem guten Weg, will aber nichts überstürzen.