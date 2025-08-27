Sommer in den letzten Zügen
August verabschiedet sich wechselhaft, dann sonnig: So wird das Wetter in Tirol
In den nächsten Tagen sorgen durchziehende Regenschauer für wechselhaftes Wetter in Tirol. Immer wieder kommt auch die Sonne durch.
© Axel Springer
Eine durchwachsene Wetterlage bewegt sich auf Tirol zu. Regenschauer ziehen ab Donnerstag durchs Land. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Der August verabschiedet sich am Sonntag mit schönem Wetter, während der September zu Beginn der nächsten Woche neuen Regen bringt.