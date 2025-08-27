Filmfestival Kitzbühel erweitert Beirat, „Romy“ erstmals in Gamsstadt verliehen

Das Filmfestival Kitzbühel stellt seinen Beirat größer auf. Außerdem soll der Kurier-„Romy“ im November erstmals in Kitzbühel vergeben werden.

Kitzbühel – Das Filmfestival Kitzbühel stellt seinen Beirat breiter auf: Die Filmproduzenten Oliver Auspitz und Oliver Berben sowie Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl werden in das nun zwölfköpfige Gremium aufgenommen. Damit sollen die „Weichen für die Zukunft“ gestellt sowie die „Vernetzung zwischen Filmschaffenden und Medienlandschaft“ intensiviert werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Im November wird zudem erstmals die Kurier-„Romy“ im Rahmen des Festivals verliehen.

„Die neue Zusammensetzung des Beirats beschreibt die künftige Ausrichtung des Filmfestivals Kitzbühel als Gipfeltreffen der deutschsprachigen Film-, Fernseh- und Medienindustrie“, begründete Beiratsvorsitzender Tommy Pridnig den Schritt. Festivalgründer Michael Reisch stieß in dieselbe Kerbe: Auspitz, Berben und Grasl sollen mit ihrer Expertise die Vision unterstützen, das Filmfestival „zu einem zentralen Schauplatz für die Filmlandschaft im gesamten deutschsprachigen Raum zu machen.“

Nachwuchsförderung im Fokus

Das Filmfestival Kitzbühel, das heuer von 25. bis 30. November zum 13. Mal in der Gamsstadt stattfinden wird, hat sich unter anderem der Nachwuchsförderung verschrieben. Zahlreiche Networking-Events finden statt, zudem wird jungen Filmschaffenden eine dreiwöchige Drehbuchklausur geboten. Mit der Beiratserweiterung profitiert laut Festivaldirektor Markus Mörth nun insbesondere der Nachwuchs: „Junge Filmschaffende erhalten mehr Sichtbarkeit, bessere Betreuung und wertvolle Kontakte, die ihnen den Einstieg in die Branche erleichtern.“