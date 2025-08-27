Einbrecher von Wohnungsbesitzer in Pill überrascht: Täter schlug bereits mehrmals zu

Der 62-jährige Einbrecher wurde von einer Polizeistreife festgenommen. Er soll gemeinsam mit einem 42-Jährigen bereits mehrere Strafdelikte begangen haben.

In Pill konnte ein 62-Jähriger nach einem versuchten Einbruchdiebstahl festgenommen werden. Der Mann war am Dienstag gegen 11.30 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingestiegen. Dort wurde der Mann vom Wohnungsinhaber, einem 28-jährigen Österreicher, überrascht und ergriff durch dasselbe Fenster die Flucht. Im Untergeschoss des Hauses kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern, wobei der Wohnungsinhaber leichte Verletzungen an den Unterarmen erlitt. Der Einbrecher konnte erneut flüchten.

Der Tscheche konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife im Bereich des Innufers gestellt und festgenommen werden. Der einschlägig amtsbekannte Täter wurde in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.