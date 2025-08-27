Ab Oktober: Schneller und schicker zwischen Lienz und Wien

Ab Oktober fahren die ÖBB die Strecke Lienz-Wien mit neuen Zügen. Zwei Direktverbindungen zwischen Lienz und Wien auf Railjet-Garnituren umgestellt.

Gute Nachrichten gibt es für Bahnreisende aus Osttirol: Ab 6. Oktober 2025 werden zwei Direktverbindungen zwischen Lienz und Wien auf Railjet-Garnituren umgestellt. Damit profitieren laut ÖBB Fahrgäste auf dieser Strecke von mehr Komfort, hochwertiger Ausstattung und einem verbesserten Reiseerlebnis. Darüber hinaus verkürzt sich die Reisezeit zwischen Lienz und Wien um 23 Minuten auf künftig etwa 5 Stunden 19 Minuten.

Wann fahren die Railjets zwischen Lienz und Wien? Wien Hbf – Lienz: 08:24–14:06 Uhr und 14:24–20:06 Uhr Lienz – Wien Hbf: 07:53–13:36 Uhr und 15:53–21:36 Uhr

Ein weiteres Highlight erwartet die Reisenden ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025: Eine der Railjet-Verbindungen zwischen Lienz und Wien wird dann mit einer der ersten umfassend modernisierten RJ-Garnituren durchgeführt. Die ÖBB modernisieren derzeit ihre gesamte Railjet-Bestandsflotte. Nach über 15 Jahren im Einsatz sollen alle 60 Garnituren bis Ende 2031 ein umfassendes Upgrade erhalten.

Die erste fertig modernisierte Garnitur wird im Dezember auf der Südstrecke – und damit auch auf der Verbindung Lienz – Wien – zum Einsatz kommen. Lienz ist damit die erste Tiroler Stadt, in der der modernisierte Railjet Station macht.