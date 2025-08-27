Osttiroler Zitatjäger und „Bullshit-Detector“ Gerald Krieghofer ist tot

Gerald Krieghofer galt als Karl-Kraus-Experte und Fake-Zitatejäger. Nun ist der Osttiroler 72-jährig verstorben.

Wien, Innsbruck – Als Jäger des verlorenen Zitats oder „Bullshit-Detector“ machte sich der in Lienz geborene Autor Gerald Krieghofer einen Namen. Über 700 falsche Zitate soll der Literaturwissenschafter als solche entlarvt haben. Am vergangenen Freitag ist der Osttiroler, der zuletzt in Wien lebte, gestorben.

Akribische Arbeitsweise

Gerald Krieghofer, Bruder des ehemaligen ORF-Intendanten Helmut Krieghofer, studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Jus. Er beschäftigte sich intensiv mit dem Leben und Wirken von Karl Kraus, konzipierte an der Akademie der Wissenschaften das Karl-Kraus-Wörterbuch.

Es war diese Arbeit, die ihn auf die vielen falsch verwendeten Zitate – zunächst die Kraus zugeschriebenen – aufmerksam machte. Er gründete einen Blog mit dem schlichten Titel „Falschzitate“, den er fortan mit großem Erfolg betrieb. 2023 erschien sein wohl bekanntestes Werk „Die besten falschesten Zitate aller Zeiten. Was Einstein, Freud und Pippi Langstrumpf so niemals gesagt haben“.

Mit einer akribischen und hartnäckigen Recherchefähigkeit, aber auch viel Respekt und Humor zeigte Krieghofer auf: Unglaublich viele Zitate, die im Internet und im kollektiven Gedächtnis herumschwirren, sind falsch oder stammen schlicht nicht vom vermeintlich zitierten Urheber – etwa Marie Antoinettes Sager „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen“ wurde ihr einfach untergeschoben.