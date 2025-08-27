Tragischer Unfall in den Stubaier Alpen: 62-jähriger Alpinist stürzt in den Tod
Bei einer Bergtour am Südwestgrat des 3497 Meter hohen Schrankogel stürzte ein 62-Jähriger am Mittwoch in den Tod.
Längenfeld – Tragischer Unfall in den Stubaier Alpen am Dienstag. Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtet, stürzte ein 62-jähriger Deutscher am Vormittag am Südwestgrat des 3497 Meter hohen Schrankogel rund 130 Meter in die Tiefe. Ein anderer Alpinist, der den Absturz teilweise beobachtete, reagierte umgehend und setzte einen Notruf ab.
Das Team des Rettungshubschraubers konnte den abgestürzten Mann rasch lokalisieren. Leider konnte nur noch der Tod des Alpinisten festgestellt werden. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Der Alpinist war alleine bei der Bergtour im Gemeindegebiet von Längenfeld unterwegs gewesen, hieß es. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest. (TT.com)