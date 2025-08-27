Tragischer Unfall in den Stubaier Alpen: 62-jähriger Alpinist stürzt in den Tod

Bei einer Bergtour am Südwestgrat des 3497 Meter hohen Schrankogel stürzte ein 62-Jähriger am Mittwoch in den Tod.

Längenfeld – Tragischer Unfall in den Stubaier Alpen am Dienstag. Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtet, stürzte ein 62-jähriger Deutscher am Vormittag am Südwestgrat des 3497 Meter hohen Schrankogel rund 130 Meter in die Tiefe. Ein anderer Alpinist, der den Absturz teilweise beobachtete, reagierte umgehend und setzte einen Notruf ab.