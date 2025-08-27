Im Sportgeschäft

Tierischer Besuch: Kuh ging bei Stubaier Gletscherbahn auf Shoppingtour

Die außergewöhnliche Kundin interessierte sich zuerst für Schals.
© René Ortner
Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Ungewöhnliche Kundschaft hatte René Ortner in seinem Sportgeschäft. Den Moment hielt er auf Video fest.