Im Sportgeschäft
Tierischer Besuch: Kuh ging bei Stubaier Gletscherbahn auf Shoppingtour
Die außergewöhnliche Kundin interessierte sich zuerst für Schals.
© René Ortner
Von Jasmine Hrdina
Ungewöhnliche Kundschaft hatte René Ortner in seinem Sportgeschäft. Den Moment hielt er auf Video fest.
