Studienbeginn naht

Suche Zimmer, bin verzweifelt: Junge Menschen berichten vom Innsbrucker Wohnungsmarkt

Weil der Wohnungsmarkt in Innsbruck stark umkämpft ist, probieren es kreative Köpfe wie Lisa Behringer mit außergewöhnlichen Mitteln. Sie malte ihr „Gesuche“ mit Kreide auf die Straße.
© Privat
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Der Studienbeginn rückt näher und für viele junge Menschen beginnt die heiße Phase der Zimmer- und Wohnungssuche. Einzelne setzen bei der Suche auf kreative Ideen, andere befürchten, dass sie im Hostel landen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561