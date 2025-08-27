Studienbeginn naht
Suche Zimmer, bin verzweifelt: Junge Menschen berichten vom Innsbrucker Wohnungsmarkt
Weil der Wohnungsmarkt in Innsbruck stark umkämpft ist, probieren es kreative Köpfe wie Lisa Behringer mit außergewöhnlichen Mitteln. Sie malte ihr „Gesuche“ mit Kreide auf die Straße.
© Privat
Der Studienbeginn rückt näher und für viele junge Menschen beginnt die heiße Phase der Zimmer- und Wohnungssuche. Einzelne setzen bei der Suche auf kreative Ideen, andere befürchten, dass sie im Hostel landen.