Drei Stürmer-Tore in Oedt
WSG-Angriff stach bei Pflichtsieg im ÖFB-Cup, Schwaz verpasste die Sensation
WSG-Neuzugang Ademole Ola-Adebomi (l.) erzielte sein Debüt-Tor, Stefan Hager (r. in türkis) musste sich mit Schwaz aus dem ÖFB-Cup verabschieden.
© gepa
Mit einer starken ersten Halbzeit und dem ersten Tor von Neuerwerbung Ademola Ola-Adebomi machte die WSG Tirol den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale beim 3:1-Sieg in Oedt perfekt. Schwaz musste sich indes dem Bundesligisten BW Linz trotz starker Leistung mit 0:3 geschlagen geben.