WSG-Angriff stach bei Pflichtsieg im ÖFB-Cup, Schwaz verpasste die Sensation

Mit einer starken ersten Halbzeit und dem ersten Tor von Neuerwerbung Ademola Ola-Adebomi machte die WSG Tirol den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale beim 3:1-Sieg in Oedt perfekt. Schwaz musste sich indes dem Bundesligisten BW Linz trotz starker Leistung mit 0:3 geschlagen geben.