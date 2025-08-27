Drei Stürmer-Tore in Oedt

WSG-Angriff stach bei Pflichtsieg im ÖFB-Cup, Schwaz verpasste die Sensation

WSG-Neuzugang Ademole Ola-Adebomi (l.) erzielte sein Debüt-Tor, Stefan Hager (r. in türkis) musste sich mit Schwaz aus dem ÖFB-Cup verabschieden.
© gepa
Alexander GruberDaniel Lenninger

Von Alexander Gruber, Daniel Lenninger

Mit einer starken ersten Halbzeit und dem ersten Tor von Neuerwerbung Ademola Ola-Adebomi machte die WSG Tirol den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale beim 3:1-Sieg in Oedt perfekt. Schwaz musste sich indes dem Bundesligisten BW Linz trotz starker Leistung mit 0:3 geschlagen geben.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561