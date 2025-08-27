Autofahrer übersah Motorradlenker: 16-Jähriger nach Zusammenstoß in Flirsch verletzt

Flirsch – Am Mittwochnachmittag kurz vor 18 Uhr lenkte ein 33-jähriger Österreicher ein Firmenfahrzeug von der Auffahrt der Arlberg Schnellstraße (S16) kommend Richtung Flirsch. Zur selben Zeit war ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der Stanzertalstraße (L68) in Richtung Strengen unterwegs.

Im Kreuzungsbereich der S16 und der L68 kam es zum Zusammenstoß, als der Pkw-Lenker den von links kommenden Motorradfahrer übersah. Der 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, jedoch wurden laut Polizei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. (TT.com)