Linienbus kollidiert mit Wagen in Hopfgarten: Drei Fahrgäste verletzt

Hopfgarten – Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr kam es im Ortsgebiet von Hopfgarten auf der Brixentaler Straße (B170) zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Österreicher lenkte zu jener Zeit einen Linienbus in Richtung Kitzbühel, als eine 81-jährige Österreicherin versuchte, mit ihrem Wagen den Tankstellenbereich zu verlassen. Dabei übersah sie den herannahenden Linienbus, der das Auto mit der rechten Fahrzeugfront im Bereich der Fahrertüre erfasste und ihn auf den Tankstellenbereich schob.