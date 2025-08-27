Linienbus kollidiert mit Wagen in Hopfgarten: Drei Fahrgäste verletzt
Hopfgarten – Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr kam es im Ortsgebiet von Hopfgarten auf der Brixentaler Straße (B170) zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Österreicher lenkte zu jener Zeit einen Linienbus in Richtung Kitzbühel, als eine 81-jährige Österreicherin versuchte, mit ihrem Wagen den Tankstellenbereich zu verlassen. Dabei übersah sie den herannahenden Linienbus, der das Auto mit der rechten Fahrzeugfront im Bereich der Fahrertüre erfasste und ihn auf den Tankstellenbereich schob.
Durch den Zusammenstoß wurden drei Fahrgäste des Busses verletzt. Eine 60-jährige Britin wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht, während eine 58-jährige Deutsche sowie eine 61-jährige Dänin eine Untersuchung in der Klinik verweigerten. Die Pkw-Lenkerin und der Busfahrer blieben laut Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei jedoch erheblicher Sachschaden. (TT.com)