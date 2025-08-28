Kindergärten bekommen 2026/27 neue bundesweite Bildungsziele

Kindergärten sind in Österreich Sache der Länder. Mit dem Bildungsrahmenplan gibt es seit Ende 2009 aber einen bundesweiten Leitfaden, wie Bildung und Entwicklung der Kinder gefördert werden sollen. 2026/27 soll es erstmals eine Neufassung geben. Darin werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen, eine Umfrage unter Kindergartenpersonal soll für ein praxisnahes Ergebnis sorgen. Fixe Vorgabe ist ein stärkerer Schwerpunkt auf Deutsch, Wertevermittlung und Elternarbeit.

Die Welt habe sich in den vergangenen 15 Jahren massiv verändert, begründete Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) die komplette Aktualisierung des Papiers. Kinder würden in einer anderen Lebensrealität aufwachsen, die Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung seien andere. Der Minister hob dabei den partizipativen Prozess durch die Online-Befragung von Pädagoginnen und Pädagogen, Leitungs- und Assistenzkräften sowie Personal der Ausbildungsstätten hervor. "Nur durch die Einbindung dieser Expertinnen und Experten können wir einen umfassenden und praxisnahen neuen Bildungsrahmenplan erarbeiten, der seinen Teil dazu beiträgt, dass unsere Kinder bestmöglich gefördert werden."

Die Bundesländer müssen aufgrund der 15a-Vereinbarung mit dem Bund, über die sie Geld für das kostenlose Pflicht-Kindergartenjahr für Fünfjährige, Deutschförderung und den Ausbau des Angebots bekommen, verpflichtend für die Umsetzung des Bildungsrahmenplans in den elementarpädagogischen Einrichtungen sorgen. Geht es nach Wiederkehr, sollte der Bildungsrahmenplan aber auch in einem Bundesgesetz verankert werden.