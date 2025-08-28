Die Freizeit steht unter Strom: Can-Am erweitert Outlander-Palette um Elektroversion

Fürs kommende Jahr hat die BRP-Tochtermarke Can-Am eine Reihe von Neuheiten vorgesehen. Vorrang hat dabei die Elektrifizierung in verschiedenen Mobilitätsbereichen.

Bei BRP geht es um Spaß und um Nutzen. Diesem Grenzbereich entsprechen die Fabrikate von Bombardier Recreational Products, bei denen es sich um kleinere Geländefahrzeuge (ATV - All Terrain Vehicles), Motorräder (auch mit drei Rädern), Motorschlitten und Jetboote handelt.

Der Rotax-E-Motor leistet im Outlander Electric 47 PS und stemmt 72 Nm Drehmoment. © BRP

An einem Thema kommt BRP wie viele andere Fahrzeughersteller nicht herum: Elektrifizierung. So lässt sich die jüngste Vorstellung verstehen - der Can-Am Outlander Electric. Den etikettieren die Kanadier als „elektrisches Powersportfahrzeug“. Bestückt ist dieses ATV mit einem 47 PS starken Rotax-Elektromotor, der 72 Newtonmeter Drehmoment stemmt. Der zugehörige Akku sorgt für eine Reichweite von gut 80 Kilometern.

Der Outlander 6x6 ist mit einem Sechsradantrieb bestückt. © BRP

Damit lässt sich nicht behaupten, dass BRP in Sachen Elektromobilität Neuland befährt: Erfahrungen hat das Unternehmen schon gesammelt, und zwar mit den Elektromotorrädern Pulse und Origin, die mit einem 8,9-kWh-Speicher versehen sind. Auch bei Motorschlitten der Marken Ski-Doo und Lynx sind E-Antriebe erhältlich, um ein „emissionsfreies Fahren abseits der Pisten“ zu ermöglichen.

Für den Wüsteneinsatz gedacht ist der Can-Am Maverick R X rc. © BRP

Allerdings bleibt BRP bis auf Weiteres Verbrennungsmotoren treu, wie andere Neuheiten des kanadischen Unternehmens belegen: Der Outlander 6x6/Outlander Max 6x6 ist mit einem Sechsradantrieb versehen, außerdem mit einem Rotax-V2-Motor, der 101 PS leistet und 94 Nm Drehmoment stemmt. Sie sind für extremes Gelände gemacht, wie BRP versichert.

Ein besonders schlankes Nutzfahrzeug stellt der Can-Am Traxter dar. © BRP