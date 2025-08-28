Gemeinden finanziell am Limit, Aussetzen der Landesumlage gefordert

Für den Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbands, Karl-Josef Schubert, ist das Finanzierungslimit erreicht. 618 Mio. Euro haben die Gemeinden im Vorjahr an Transferleistungen für das Land Tirol berappt. SPÖ-Abgeordneter Georg Dornauer regt an, die Landesumlage von jährlich 88 Mio. Euro bis 2028 auszusetzen.