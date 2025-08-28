Kommentar

Preiseingriffe nur in Notfällen

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Kann der Staat die von ihm im Übrigen selbst eifrig mitangeheizte zu hohe Teuerung in Österreich einfach wegregulieren? Ein Eingriff in Preise ist ein gefährliches Spiel, noch dazu eines mit unerwünschten Nebenwirkungen.