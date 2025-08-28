- Überblick
Kommentar
Preiseingriffe nur in Notfällen
Kommentarvon Alois Vahrner
Kann der Staat die von ihm im Übrigen selbst eifrig mitangeheizte zu hohe Teuerung in Österreich einfach wegregulieren? Ein Eingriff in Preise ist ein gefährliches Spiel, noch dazu eines mit unerwünschten Nebenwirkungen.
