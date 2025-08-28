Kollegen fanden 54-Jährigen
Holzarbeiter in Pinswang von gefälltem Baum erfasst und tödlich verletzt
Ein 54-jähriger Holzarbeiter ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Oberpinswang tödlich verunglückt. Der Mann aus dem schwäbischen Landkreis Ostallgäu war in einem Wald in der Nähe des Kniepasses allein mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Nachdem ihn seine Kollegen um 16.15 Uhr nicht mehr erreichen konnten, begaben sie sich auf die Suche nach ihm.
Um 18.45 Uhr wurde der Mann von einem Kollegen (45) gefunden. „Der Deutsche lag in der Nähe seines Traktors unter einem gefällten Baum“, so die Polizei. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Der Verstorbene konnte erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr Reutte den umgestürzten Baum mittels Motorsäge zerteilt hatte. (TT.com)