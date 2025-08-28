Holzarbeiter in Pinswang von gefälltem Baum erfasst und tödlich verletzt

Ein 54-jähriger Holzarbeiter ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Oberpinswang tödlich verunglückt. Der Mann aus dem schwäbischen Landkreis Ostallgäu war in einem Wald in der Nähe des Kniepasses allein mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Nachdem ihn seine Kollegen um 16.15 Uhr nicht mehr erreichen konnten, begaben sie sich auf die Suche nach ihm.