Kanzler im Interview
Gegen Inflation und Lifestyle-Opposition: Wie Kanzler Stocker in den Herbst starten will
Für Kanzler Christian Stocker haben die Freiheitlichen die Wahl: „Die FPÖ muss sich entscheiden, ob sie das Leben für die Menschen leistbarer macht – oder ist sie nur Lifestyle-Opposition.“
© APA/Schneider
Christian Stocker bekräftigt, dass die Regierung an einer Mietpreisbremse ab 2026 arbeitet. Dem Österreich-Zuschlag im Handel will er mit Druck auf die EU beikommen. Und der FPÖ spricht er ab, einen Beitrag für Österreich zu leisten.