Siebenfachjackpot geknackt: Glückspilz ist um 9,6 Millionen Euro reicher

Der siebente Siebenfachjackpot in der mehr als 39-jährigen Lotto-Geschichte ist geknackt. Erzielt wurde er von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin, der oder die den millionenschweren Lottotipp in Oberösterreich abgegeben hatte.

Mit einem Gewinn von exakt 9.682.498,70 Euro ist dieser Solo-Sechser der fünfthöchste Gewinn in der ewigen Bestenliste von Lotto „6 aus 45“, berichten die Österreichischen Lotterien.