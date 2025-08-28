In Tirol entwickelt

Kein trockenes Thema: Neues Modell macht die Bedeutung von Mooren sichtbar

Was passiert, wenn ein trockengelegtes Moor „wiedervernässt“ wird, lässt sich am Modell anschaulich zeigen – Hermann Sonntag, Benjamin Prazeller und Christoph Steck (v. l.) haben viel Gehirnschmalz investiert.
© Michael Domanig
Wie funktionieren Moore – und warum ist ihr Schutz so essenziell? Der Tiroler Biologe Hermann Sonntag will mit einem neuen Moormodell Bewusstsein dafür schaffen. Schon der Entwicklungsprozess im FabLab Tirol war außergewöhnlich. Ein Lokalaugenschein.

