Glamour am Lido
Heidi und Leni Klum stehlen in transparenten Korsettkleidern allen die Show
Das Mama-Tochter-Duo glänzt bei den Filmfestspielen in Venedig: Im edlen Korsettkleid mit Schleppe ziehen Heidi und Leni Klum im Partnerlook alle Blicke auf sich.
