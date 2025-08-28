40 Jahre „Achille Lauro“
Er hat Tausende Tiroler auf Kreuzfahrten begleitet: „Die Leserreisen sind mein Lebenswerk“
Reiseleiter aus Leidenschaft: Hans Kleinlercher war seit Beginn der TT-Leserreisen 1971 dabei. Das Fernweh hat er Enkel Tobias vererbt, der sechs Jahre auf Kreuzfahrtschiffen arbeitete, inzwischen ist er in der Hotellerie gelandet.
© kleinlercher
Hans Kleinlercher hat fast fünf Jahrzehnte TT-Leser rund um die Welt begleitet. Heute wird er 85 Jahre alt. Er erinnert sich an Kreuzfahrten ins Glück und eine dramatische Reise vor 40 Jahren, die in die Geschichte einging.