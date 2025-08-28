Experten klären auf
Kein Platz im Flieger: Was kann man tun, wenn der Flieger überbucht ist?
Wenn das Flugzeug ohne einen abhebt (Symbolbild) hat man ein Anrecht auf eine Vielzahl von Entschädigungen. Diese können den Ärger aber laut Experten nicht relativieren.
© Liebl Daniel
In der von der Arbeiterkammer 2024 veröffentlichten jährlichen Auswertung von Reiserechtsanfragen bezogen sich 1,7 Prozent auf überbuchte Flugreisen. AK-Experte Christian Schuster-Wolf gibt Auskunft zu Ansprüchen, die Flugreisende besitzen.