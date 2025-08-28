Kulinarische Weltreise in Kufstein: European Street Food Festival feiert Jubiläum

Das European Street Food Festival geht 2025 auf große Jubiläumstour durch Österreich. Seit einem Jahrzehnt bringt das Gourmet-Event internationale Köstlichkeiten auf die Straßen des Landes und hat sich mit über 3,5 Millionen Besuchern als größtes Street Food Event Österreichs etabliert.

Kufstein – Die Erfolgsgeschichte des European Street Food Festivals begann 2015 mit einer österreichweiten Tour. Was damals niemand ahnte: Das Konzept würde sich zum Publikumsmagneten entwickeln. Heute, zehn Jahre später, lockt das Festival Feinschmecker und Neugierige gleichermaßen an und macht am 30. und 31. August Station am Fischergries in Kufstein. Die Öffnungszeiten bei freiem Eintritt sind am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

„Genuss aus aller Welt“ lautet das Motto, und das wird beim Festival wörtlich genommen. Dutzende Food-Trucks, Trailer und Stände bieten eine kulinarische Reise rund um den Globus. Von mexikanischen Tacos über norwegischen Lachs bis hin zu indischen Currys – die Vielfalt kennt kaum Grenzen. Auch für Vegetarier und Veganer ist gesorgt, ebenso wie für Liebhaber von Süßspeisen.

Alle Gerichte frisch zubereitet

Das Besondere am Street Food Konzept: Alle Gerichte werden frisch vor Ort zubereitet. Besucher können von Stand zu Stand schlendern und sich durch die Welt der Aromen probieren. Neben bekannten Klassikern warten auch exotische Spezialitäten darauf, entdeckt zu werden.

Hinter dem Erfolg des Festivals steht Jochen Auer, Showproduzent und Catering-Profi. Mit seiner Firma Stage Culinarium Catering GmbH hat er bereits Weltstars wie die Rolling Stones oder Paul McCartney verköstigt. Diese Erfahrung bringt er nun in die Organisation des Street Food Festivals ein.