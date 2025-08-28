Integrative Berufsausbildung

Erfahrung sammeln im Ausland: Pilotprojekt brachte junge Tiroler nach Norwegen

Vor Ort in Norwegen wurden die Lehrlinge Melanie, Sascha (r.) und Leonardo (vorne) auch von Sozialarbeiter Benjamin Urban begleitet.
Erstmals konnten drei Tiroler Lehrlinge in Teilqualifizierung und Verlängerter Lehre über das EU-Programm Erasmus+ ins Ausland gehen. Ein gemeinsames Pilotprojekt dreier Tiroler Organisationen machte es es möglich. Und das soll erst der Auftakt gewesen sein.

