Integrative Berufsausbildung
Erfahrung sammeln im Ausland: Pilotprojekt brachte junge Tiroler nach Norwegen
Vor Ort in Norwegen wurden die Lehrlinge Melanie, Sascha (r.) und Leonardo (vorne) auch von Sozialarbeiter Benjamin Urban begleitet.
© CUBIC
Erstmals konnten drei Tiroler Lehrlinge in Teilqualifizierung und Verlängerter Lehre über das EU-Programm Erasmus+ ins Ausland gehen. Ein gemeinsames Pilotprojekt dreier Tiroler Organisationen machte es es möglich. Und das soll erst der Auftakt gewesen sein.